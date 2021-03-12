Ольга Бузова побывала в гостях у Филиппа Киркорова. В знак благодарности телеведущая написала оду гостеприимству своего именитого друга. Она посвятила певцу трогательный пост в своём Instagram, опубликовав фото, на котором король российской эстрады её крепко целует.
"Мой Филипп. Всегда рядом. Только мы с тобой можем созвониться вечером и спонтанно встретится, чтобы поболтать и поесть жареной картошки с грибами, курочку и солёные огурчики. Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство. У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?!" — написала Бузова в своём микроблоге.
"Для тебя приготовлю аристократическую отдельную спальню с французским шиком. И приму с русской душой…" — ответил исполнитель, который ласково называет Ольгу "моя Бузяндра".
Подписчикам показалась, что отношения звёзд уже выходят за рамки дружеских.
"Хорошая бы пара получилась";
"Высок, красив, богат. Хорошо смотритесь";
"Где-то всплакнул один Дава", — прокомментировали пост фолловеры.
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