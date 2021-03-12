Ольга Бузова побывала в гостях у Филиппа Киркорова. В знак благодарности телеведущая написала оду гостеприимству своего именитого друга. Она посвятила певцу трогательный пост в своём Instagram, опубликовав фото, на котором король российской эстрады её крепко целует.

"Мой Филипп. Всегда рядом. Только мы с тобой можем созвониться вечером и спонтанно встретится, чтобы поболтать и поесть жареной картошки с грибами, курочку и солёные огурчики. Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство. У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?!" — написала Бузова в своём микроблоге.

"Для тебя приготовлю аристократическую отдельную спальню с французским шиком. И приму с русской душой…" — ответил исполнитель, который ласково называет Ольгу "моя Бузяндра".