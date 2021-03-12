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Клим Шипенко ответил Агате Муцениеце после слухов об их бурном романе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Клим Шипенко в сторис Instagram опубликовал ответное видео, в котором объяснил, почему не может взять Агату Муцениеце с собой на Международную космическую станцию.

Актриса объяснила, что на скандальном видео запечатлён вовсе не Клим Шипенко, уверив подписчиков, что никогда бы не стала крутить роман с женатым мужчиной. Но призналась, что мечтает сняться у режиссёра в кино.

Сам Шипенко посчитал нужным ответить актрисе.

"Я тебя вижу и слышу. В кино про космос могу позвать, но к полёту с двойным гражданством не допустят. Там всё строго с отбором. И это не от меня зависит. Я бы допустил. Теперь, как честный человек, я должен позвать тебя в кино", — сказал режиссёр.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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