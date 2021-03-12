Муцениеце отреагировала на слухи о её романе с женатым режиссёром

Агата Муцениеце поспешила прокомментировать слухи о том, что у неё любовь с женатым кинодеятелем.

Экс-супруга Павла Прилучного призналась, что сначала её смешили подобные домыслы, однако теперь ситуация вышла из-под контроля.

"Я не знаю, кто начал распространение слухов, что якобы у меня роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила над этим. Уровень клеветы, сплетен и глупости обретает какие-то странные масштабы. Даже мои друзья начинают в это верить. Хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко", — объяснила Агата.

Артистка уверила, что дружит с семьей режиссёра.

"Я их очень люблю. И его жену Соню, и Клима. Обожаю их творчество и надеюсь, что нас когда-нибудь будут связывать профессиональные отношения. Я с радостью снимусь у него в кино. Потому что он великолепный режиссёр. А я как придерживалась своих принципов, так и буду придерживаться. Я никогда не буду заводить отношений с женатыми мужчинами. Запомните это. Я уважаю жён, потому что сама была женой. Ребят, успокойтесь. Я не заводила и не буду заводить отношений с женатыми", — подчеркнула актриса.