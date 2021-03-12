Александр Васильев назвал актуальные оттенки этой весны

В очередном выпуске программы "Модный приговор" стилисты преображали 54-летнюю Марию, которая пришла на передачу со своим устаревшим гардеробом.

Подруга героини обратилась в программу, чтобы помочь женщине вернуться на остриё моды. Стилисты подобрали для дамы три свежих образа.

На один комплект одежды Александр Васильев особенно обратил своё внимание. Это был серый костюм с зелёными вкраплениями.

"Этой весной все оттенки серого и все оттенки зелёного считаются очень трендовыми. Здесь как раз всё это и сочетается: серенький костюмчик из денима с вышивками, отделками и вкраплениями зеленцы. Берите пример", — посоветовал историк моды женщинам.