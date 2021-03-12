В жизни бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой наступила чёрная полоса. Женщина борется с аутоимунным некрозом, а недавно пробыла четыре дня в коме.
На этом фоне притязания бывшей свекрови особенно привлекают внимание общественности.
Приморский районный суд принял исковое заявление матери футболиста Андрея Аршавина. В иске женщина требует, чтобы бывшая невестка выплатила ей около двух миллионов рублей. Такая компенсация, по мнению матери спортсмена, компенсирует ей незаконное проживание Казьминой в её доме.
Претензии заключаются в том, что экс-жена футболиста проживает в чужой квартире при наличии судебного решения о выселении.
"Ответчик проживает безвозмездно, лишая истца возможности продать квартиру либо получать доход от её использования. Урегулировать конфликт во внесудебном порядке у участников спора не вышло. Татьяна Аршавина просит взыскать с Алисы Аршавиной сумму неосновательного обогащения за период с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину", — приводит содержание иска "Комсомольская правда", ссылаясь на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
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