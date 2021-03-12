Продюсер рассказала о ежедневных беседах Заворотнюк с батюшкой

Продюсер Олеся Сазыкина уверила, что актриса Анастасия Заворотнюк во время борьбы с раком стала набожнее.

По словам Сазыкиной, звезда сериала "Моя прекрасная няня" проявляет силу воли и ухаживает за собой.

"Рассказывают, чуть ли не каждый день по телефону общается со своим батюшкой", — цитирует слова продюсера "Комсомольская правда".

Известие об онкологическом заболевании актрисы под названием глиобластома распространилось в 2019 году.

В окружении актрисы подтвердили, что Анастасия Заворотнюк борется с болезнью.

В Институте молекулярной биологии РАН подобрали новую технологию, позволяющую эффективно справляться с раковыми клетками. Сообщалось, что актриса сумела перебороть негативный сценарий развития своей болезни.