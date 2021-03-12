Режиссёр Клим Шипенко, женатый на сценаристке Соне Карпуниной, позволяет себе откровенный флирт с актрисой Агатой Муцениеце, которая в 2020 году рассталась с супругом Павлом Прилучным.
И если Прилучный быстро нашёл замену, закрутив роман с Мирославой Карпович, то личная жизнь Агаты долго оставалась скрытой за семью печатями.
На видео, которое стало достоянием публики, режиссёр Шипенко вальяжно подходит к Муцениеце и нежно хватает её за пятую точку.
Такой знак внимания для Агаты стал неожиданностью. Она вздрогнула, однако не обиделась на такую дерзость и спокойно продолжила общение с мужчиной.
Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении журнала "СтарХит".
Ранее в интернете растиражировали снимки, на которых девушка, напоминающая Муцениеце, флиртует с мужчиной, похожим на того же Шипенко.
Продюсер актрисы отметила, что Агата никогда не станет вести себя как "женщина с низкой социальной ответственностью".
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