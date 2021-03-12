В Сеть попало видео, на котором женатый режиссёр флиртует с Муцениеце

Режиссёр Клим Шипенко, женатый на сценаристке Соне Карпуниной, позволяет себе откровенный флирт с актрисой Агатой Муцениеце, которая в 2020 году рассталась с супругом Павлом Прилучным.

И если Прилучный быстро нашёл замену, закрутив роман с Мирославой Карпович, то личная жизнь Агаты долго оставалась скрытой за семью печатями.

На видео, которое стало достоянием публики, режиссёр Шипенко вальяжно подходит к Муцениеце и нежно хватает её за пятую точку.

Такой знак внимания для Агаты стал неожиданностью. Она вздрогнула, однако не обиделась на такую дерзость и спокойно продолжила общение с мужчиной.

Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении журнала "СтарХит".

Ранее в интернете растиражировали снимки, на которых девушка, напоминающая Муцениеце, флиртует с мужчиной, похожим на того же Шипенко.

Продюсер актрисы отметила, что Агата никогда не станет вести себя как "женщина с низкой социальной ответственностью".