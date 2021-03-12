Сын Домогарова оказался удивительно похож на отца

Александр Домогаров-младший пошёл по стопам отца — знаменитого актёра Александра Домогарова. 32-летний молодой человек работает в сфере кинематографа. Отец и сын вместе приняли участие в создании фильма "Пальма".

Схожесть Домогаровых хорошо подчеркнул автор фото Филипп Гончаров. На снимке в Instagram мужчины изображены с овчаркой. От отца Александр унаследовал шикарную шевелюру, томный взгляд и невероятное обаяние.

Интернет-пользователи отмечают, что Александр выглядит также, как и его отец в молодости.

Под снимком Домогаров-старший приводит фрагмент из совместного интервью с сыном Александром.

"Когда мне для роли нужно спонтанно заплакать, я вспоминаю один момент с Сашкой. Ему было лет одиннадцать-двенадцать, какие-то сложности возникли, бабушка и мама попросили меня подключиться и повлиять. Я приехал, говорю: "Как ты себя ведешь? Что это такое!" А он смотрит на меня, и у него начинают дрожать губы, слезы покатились: "Почему ты никогда меня не хвалишь? Я у вас всегда плохой", — рассказал Александр Домогаров в интервью изданию "Семь дней".

Новый фильм знаменитых родственников представляет собой русскую версию фильма "Хатико". В картине рассказывается о собаке, которая два года ждала своего хозяина в аэропорту. Фильм получил название "Пальма".