Юрий Шатунов уверил, что не пропустит похороны Андрея Разина

Стас Садальский привёл диалог из передачи "Привет, Андрей!", посвящённой "Ласковому маю".

Ранее Андрей Разин возмутился по поводу того, что его не позвали на программу, в которой рассказывали историю легендарной группы "Ласковый май".

Продюсер пригрозил Андрею Малахову тем, что опубликует против него разоблачительный компромат, от которого "у всех волосы дыбом встанут". Так он обещал поступить, если телеведущий рискнёт пустить в эфир передачу, на которой нелестно о нём отзывались.

Эту угрозу поспешил прокомментировать звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

"Угрожает судами и разоблачениями мега-страшных тайн — личной, двуличной, короче, самой неприличной жизни. «Волосы дыбом встанут!» — пугает Разин. Ну что ж, хорошо, что хоть что-то встанет…", — написал Садальский в Instagram.

Юрий Шатунов, по словам артиста, рассказывал в шоу о своём непростом сиротском детстве.

"Юра вспоминал, сколько его обижали в детстве, как сразу отобрали паспорт, когда он его получил — директриса отобрала… Говорю: «Давай засадим её в тюрьму!». А Юра: «Да нет, она давно уже умерла…

— На похоронах был?

— Нет

— А к Разину пошёл бы?

— Обязательно! Чтоб удостовериться»", — раскрыл фрагмент беседы с Шатуновым Садальский.