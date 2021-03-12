Роза Сябитова продолжает проводить ликбез среди подписчиц, мечтающих о счастливом замужестве. Ведущая шоу "Давай поженимся" утверждает, что успешные, зрелые и самодостаточные женщины без детей не привлекают мужчин.
Телесваха скептически относятся к женщинам, возраст которых перевалил за 35-летний рубеж.
"Вы обратили внимание, что если на программу "Давай поженимся" приходит невеста в возрасте от 35 лет и старше (как она сама утверждает, что самодостаточна и финансово успешна, но не замужем и без детей), то хорошие (успешные) женихи не особо спешат её выбрать?" — написала Сябитова в Instagram.
Роза Раифовна предположила, что всё дело "в родовой памяти наших мужчин".
"Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит, у неё должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли "вековухами" и "пустоцветами", — провела историческую параллель Сябитова. — С ней не хотели знаться замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были неинтересны.
Ведущая уверена, что таким женщинам счастья не видать.
"Кого будем винить: мужчин, самих женщин или родителей, которые допустили такое со своей дочерью?" — задалась риторическим вопросом звезда ТВ.
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