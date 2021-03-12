Дочь Леры Кудрявцевой отругала мать за нечистоплотность

Двухлетняя Маша завоевала сердца интернет-аудитории, поэтому Лера Кудрявцева подумывает завести дочери свой Instagram-аккаунт.

На очередном видео-шедевре девочка показала себя необыкновенно хозяйственной и чистоплотной.

Девочка с серьёзным видом мыла посуду, строго отчитывая свою "непутёвую" мамочку.

"Ну вот как? Как я буду есть из грязной тарелки?" — объясняла Маша, эмоционально жестикулируя.

Телеведущая принимала укоры дочери виновато и покорно, попутно снимая всё на видео.

"Надо, наверное, заводить Маше свой Инстаграм. Как думаете?" — подписала ролик Лера.

Харизму Машеньки оценила Лариса Гузеева.

"Я таких детей больше не знаю. Гениальный ребёнок", — отметилась в комментариях ведущая шоу "Давай поженимся". "Конечно заведите! Так интересно за ней наблюдать!" — с радостью откликнулись фолловеры.