Дочь Леры Кудрявцевой отругала мать за нечистоплотность

Двухлетняя Маша завоевала сердца интернет-аудитории, поэтому Лера Кудрявцева подумывает завести дочери свой Instagram-аккаунт.
На очередном видео-шедевре девочка показала себя необыкновенно хозяйственной и чистоплотной.
Девочка с серьёзным видом мыла посуду, строго отчитывая свою "непутёвую" мамочку.
"Ну вот как? Как я буду есть из грязной тарелки?" — объясняла Маша, эмоционально жестикулируя.
Телеведущая принимала укоры дочери виновато и покорно, попутно снимая всё на видео.
"Надо, наверное, заводить Маше свой Инстаграм. Как думаете?" — подписала ролик Лера.
Харизму Машеньки оценила Лариса Гузеева.
"Я таких детей больше не знаю. Гениальный ребёнок", — отметилась в комментариях ведущая шоу "Давай поженимся".
"Конечно заведите! Так интересно за ней наблюдать!" — с радостью откликнулись фолловеры.
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