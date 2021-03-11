Вокруг наследства Людмилы Лядовой намечается скандал

За недвижимость Людмилы Лядовой решила бороться внучка её покойного супруга.

Женщина недовольна тем, что квартира стоимостью 70 миллионов рублей досталась адвокату, который не является родственником Людмилы Алексеевны.

Квартира действительно досталась адвокату Виктору Дворовенко, который ухаживал за супругами-музыкантами последние годы их жизни.

Ни для кого не было сюрпризом то, что недвижимость Лядова оставила юристу-благодетелю.

По словам окружения Людмилы Алексеевны, Дворовой очень заботился о супругах. Он следил за здоровьем Лядовой и её мужа саксофониста, при малейшей опасности находя для супругов лучших врачей.

Людмила Лядова, которая прославилась благодаря своему таланту композитора, скончалась 10 марта в возрасте 95 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.