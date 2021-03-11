Ранее эксперт проанализировал раны на теле покойной Валентины Легкоступовой. Профессор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов увидел кровоподтёки на теле певицы, характерные для жертв сексуального насилия.

Недоумевающие взоры обратились в сторону супруга артистки Юрия Фирсова. Вдовец исполнительницы хита "Ягода малина" посчитал обвинения смешными. Яхтсмен удивился тому, что кто-то считает его чрезмерно темпераментным мужчиной.

"Вы такую чушь говорите. Любимая жена, мы… Не знаю, как можно насиловать женщину, которая любит тебя, а ты любишь её. Напишите, что это бред собачий. Потому что, если мы и занимались сексом, то только из удовольствия. И вообще-то мне 57 лет! Вы что меня гиперсексуалом выставляете, что ли?" — цитирует слова Фирсова Пятый канал.