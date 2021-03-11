Дарья Палей прокомментировала оскорбление Бузовой в её адрес

Партнёрша Давида Манукяна по шоу "Танцы со звёздами" в очередной раз опровергла слухи о своём романе с блогером.

Дарья Палей уже не раз объясняла, что счастлива в браке, что воспитывает годовалую дочку и что уводить у кого-либо бойфрендов вовсе не собиралась.

Тем не менее, слухи о том, что отношения Давида и Дарьи вышли за рамки партнёрских, активно муссируются в Сети.

Ольга Бузова тоже склонна верить подобным домыслам.

Недавно экс-ведущая "Дома-2" опубликовала в разделе сторис Instagram скрин со страницы Дарьи.

"Как циклично. Все ш***, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", — написала Ольга.

Подписчики Дарьи попросили её объяснить, что она думает по этому поводу.

"Это её фантазии, не более. У нас с Давой исключительно деловые отношения, партнёрские", — объяснила Дарья, ответив на вопрос подписчицы.

Интересно, что не Дарья заблокировала страницу Ольги, а совсем наоборот.

Палей объяснила, что Бузова заблокировала её страницу ещё в самом старте проекта "Танцы со звёздами".

Фолловеры посоветовали Дарье подать в суд на Бузову за клевету и оскорбления.