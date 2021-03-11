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Олег Газманов восхитился литературным талантом жены

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Олег Газманов поздравил супругу, Марину Муравьёву, которую ласково называет Марусей, с днём рождения и презентовал в своём Instagram её художественное творение.

Олег Газманов восхитился литературным талантом жены

Он отметил, что одним из самых долгожданных подарков для его супруги стало то, что была отправлена в печать её книга.

Певец удивился жажде самовыражения своей жены, которая материально ни в чём не нуждается.

"Казалось бы! Дети подросли, муж любит, сочиняет и работает, финансов хватает — живи в своё удовольствие. Но ей этого мало, и она вместо гламурных тусовок и бесконечной женской охотой за модой серьёзно изучает психологию и ходит на многочасовые утомительные занятия, а несколько лет назад ещё страстно увлеклась аргентинским танго. Но вот началась пандемия, и танго пришлось отложить. Освободившееся время она использовала для сочинения коротких рассказов и описания своих рассуждений и эмоций для друзей и появившихся подписчиков в коротких "эссе" в инстаграмм", — написал Газманов в своём микроблоге.

Олег Михайлович признался, что сначала не относился серьёзно к увлечению жены, однако теперь изменил свою точку зрения.

"Как всегда и во всём увлеклась она этим страстно и с погружением, а я наблюдаю за ней и вижу, как она прогрессирует на глазах. И если вначале я скептически относился к её писательским порывам, то теперь могу сказать, что читаю её произведения с удовольствием. Я даже немного завидую тому какие острые чувства она испытывает в процессе творчества. И вот книга готова. В ней будут также фотографии и мои стихи. Поздравляю, любимая!" — написал исполнитель.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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