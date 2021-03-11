Светлана Лобода запретила дочери участвовать в шоу "Голос. Дети"

Певица сама не хотела занимать кресло жюри после скандала с дочкой Алсу, однако снова взяла на себя роль наставницы юных конкурсантов.

Светлана Лобода рассказала, что её старшая дочь Ева мечтала стать участницей детского телевизионного конкурса.

Певица, которая видела немало детских слёз на проекте, переживает за хрупкую психику детей, поэтому не пустила наследницу на шоу.

Она запретила дочке Еве даже думать о "Голосе".

"Ева очень рвалась в этом году на "Голос. Дети", но я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду", — рассказала Светлана.

Множатся слухи, что отец младшей дочери Лободы — лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.