Собчак уверена, что выступление Манижи на Евровидении выгодно России

Журналистке очень не понравилось то, что певицу из Таджикистана оскорбляют из-за её национальности.

Оказалось, что Ксения Собчак хорошо знакома с творчеством исполнительницы Манижи Сангин, так как приглашала её выступить на открытии журнала Lofficiel.

Собчак ужаснула националистическая ненависть, которая обрушилась на исполнительницу.

"Про Манижу я читаю какие-то адовые комментарии про "недорусскую", про то, что она "разрушает образ России поддерживая ЛГБТ", что песня "russian woman” как-то "не так" представляет русскую женщину и прочую ересь", — написала Ксения Анатольевна в своём Instagram.

Ксения Анатольевна не понимает, почему наша страна не хочет показать себя с позитивной стороны.

"Почему даже из циничных соображений "позитивного имиджа" власть не в состоянии понять, что таких надо делать героинями страны, а не Юркиссу орден давать?" — задалась вопросом ведущая.

Собчак призналась, что это её раздражает даже больше, чем коррупция.

"Бесконечная отрицательная селекция. Когда в "лучшие" выбирают как на подбор худших…. Наша команда всегда следит за настоящими героями, и раз уж мы в далекой Якутии, советую своим коллегам-журналистам побольше рассказывать именно о таких примерах классных русских", — выразила свою позицию Собчак.