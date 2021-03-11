Своё отношение к изменам Ольга Бузова выразила в эфире шоу "Бородина против Бузовой". Экс-ведущая "Дома-2" призналась, что у неё было немало романов.
Бузова отметила, что к каждому своему роману она относилась максимально ответственно. По словам Ольги, она не позволяла себе обманывать мужчин, с которым состояла в отношениях.
"Мне 35 лет, у меня было немного отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было", — призналась звезда ТВ и интернета.
Бузова объяснила, что искренне недоумевает, как можно крутить романы за спиной возлюбленного. Она уверена, что все зло вернётся обидчику бумерангом.
С постулатом, который гласит, что "левак укрепляет брак", Бузова категорично не согласна.
Ольга, расставаясь с Манукяном, обвинила его в изменах. Ведущая также стала жертвой измены в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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