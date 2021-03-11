Ольга Бузова рассказала, как относится к изменам

Своё отношение к изменам Ольга Бузова выразила в эфире шоу "Бородина против Бузовой". Экс-ведущая "Дома-2" призналась, что у неё было немало романов.

Бузова отметила, что к каждому своему роману она относилась максимально ответственно. По словам Ольги, она не позволяла себе обманывать мужчин, с которым состояла в отношениях.

"Мне 35 лет, у меня было немного отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было", — призналась звезда ТВ и интернета.

Бузова объяснила, что искренне недоумевает, как можно крутить романы за спиной возлюбленного. Она уверена, что все зло вернётся обидчику бумерангом.

С постулатом, который гласит, что "левак укрепляет брак", Бузова категорично не согласна.

Ольга, расставаясь с Манукяном, обвинила его в изменах. Ведущая также стала жертвой измены в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.