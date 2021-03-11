Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ФНБ останется в этом году без пополнения
Панарин вернулся к тренировкам, но пока играть не будет
Полтора миллиарда подарков: как "Одноклассники" отметили 8 марта
Аналитик прогнозирует дальнейшее укрепление рубля
Почему у людей вырастает длинный нос?
Уставший от "Ювентуса" Роналду запланировал переезд в США
"Социализм с китайской спецификой": в КНР приняли 14-ю пятилетку
Сумма исковых требований бизнеса впервые превысила 1 трлн рублей
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов

Вечер памяти Ланового отменили за полтора часа до начала мероприятия

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Люди, которые начали собираться в Доме кино, вынуждены были покинуть зал.

Вечер памяти Ланового отменили за полтора часа до начала мероприятия

Василий Лановой ушёл из жизни 28 января 2021 года. Причиной смерти народного артиста СССР стал коронавирус.

Друзья актёра, уверены, что Василий Семёнович заразился смертельным вирусом во время концертной деятельности. Знакомые артиста упрекали в этом концертного директора, который якобы нещадно эксплуатировал выдающегося актёра, невзирая на то, что Лановой находится в группе риска.

В столичном Доме кино был запланирован вечер памяти артиста, однако встреча была отменена незадолго до её начала.

"Уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов — они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении", — цитирует слова соорганизатора мероприятия президента культурного центра "Слава" Вячеслава Моцардо  "СтарХит".

Друг Василия Семёнович предполагает, что мероприятие было отменено по настоянию одного из родственников актёра.

"Мне высказали предположение, что так мне отомстили. Но ведь наказали не только меня, но и сотни других людей! Так могли поступить только люди, которые не уважали и не любили Ланового", — объяснил Моцардо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
ФНБ останется в этом году без пополнения
Панарин вернулся к тренировкам, но пока играть не будет
Пашинян несовместим с Арменией
Обнаружен средневековый пояс для беременных
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Полтора миллиарда подарков: как "Одноклассники" отметили 8 марта
Аналитик прогнозирует дальнейшее укрепление рубля
Почему у людей вырастает длинный нос?
Борис Деревягин: образование – это ни в коем случае не услуга
Уставший от "Ювентуса" Роналду запланировал переезд в США
Популярное
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.

В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Биатлон
Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Российский шоу-бизнес
Рассчитано на идиотов: Стас Садальский разоблачил шоу "Маска"
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Южная Америка
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников