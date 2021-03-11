Вечер памяти Ланового отменили за полтора часа до начала мероприятия

Люди, которые начали собираться в Доме кино, вынуждены были покинуть зал.

Василий Лановой ушёл из жизни 28 января 2021 года. Причиной смерти народного артиста СССР стал коронавирус.

Друзья актёра, уверены, что Василий Семёнович заразился смертельным вирусом во время концертной деятельности. Знакомые артиста упрекали в этом концертного директора, который якобы нещадно эксплуатировал выдающегося актёра, невзирая на то, что Лановой находится в группе риска.

В столичном Доме кино был запланирован вечер памяти артиста, однако встреча была отменена незадолго до её начала.

"Уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов — они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении", — цитирует слова соорганизатора мероприятия президента культурного центра "Слава" Вячеслава Моцардо "СтарХит".

Друг Василия Семёнович предполагает, что мероприятие было отменено по настоянию одного из родственников актёра.

"Мне высказали предположение, что так мне отомстили. Но ведь наказали не только меня, но и сотни других людей! Так могли поступить только люди, которые не уважали и не любили Ланового", — объяснил Моцардо.