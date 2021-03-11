Двухлетняя дочка Леры Кудрявцевой Маша не смогла опознать на картинке мороженое. Выяснилось это обстоятельство на очередном уроке с педагогом, фрагмент которого был опубликован в Instagram телеведущей.
Педагог очень удивилась и поинтересовалась, неужели мама никогда не давала девочке этот лакомство.
"Нет", — категорично и немного с грустью сказала Машенька.
"Мороженое холодное и вкусное", — попыталась объяснить ребёнку значение слова педагог.
У девочки от любопытства и восторга расширились глаза.
Учитель инсценировала звонок по телефону Лере Кудрявцевой, попросив её купить Маше мороженое и дать ей попробовать маленький кусочек этого божественно вкусного десерта.
"Никак не получается ЗОЖ, теперь поехала мама покупать мороженое", — подписала видео Лера.
Фолловеры в очередной раз умились тому, насколько серьёзно и искренне ведёт себя очаровательная девочка.
"Ну мать… прям не мать, а мачеха! Бедная Машуля… ни кусочечка даже не пробовала", — в шутку упрекнули звезду подписчики.
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