Дочка Леры Кудрявцевой пожаловалась, что никогда не ела мороженое

Двухлетняя дочка Леры Кудрявцевой Маша не смогла опознать на картинке мороженое. Выяснилось это обстоятельство на очередном уроке с педагогом, фрагмент которого был опубликован в Instagram телеведущей.

Педагог очень удивилась и поинтересовалась, неужели мама никогда не давала девочке этот лакомство.

"Нет", — категорично и немного с грустью сказала Машенька. "Мороженое холодное и вкусное", — попыталась объяснить ребёнку значение слова педагог.

У девочки от любопытства и восторга расширились глаза.

Учитель инсценировала звонок по телефону Лере Кудрявцевой, попросив её купить Маше мороженое и дать ей попробовать маленький кусочек этого божественно вкусного десерта.

"Никак не получается ЗОЖ, теперь поехала мама покупать мороженое", — подписала видео Лера.

Фолловеры в очередной раз умились тому, насколько серьёзно и искренне ведёт себя очаровательная девочка.

"Ну мать… прям не мать, а мачеха! Бедная Машуля… ни кусочечка даже не пробовала", — в шутку упрекнули звезду подписчики.