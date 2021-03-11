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Дочка Леры Кудрявцевой пожаловалась, что никогда не ела мороженое

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Двухлетняя дочка Леры Кудрявцевой Маша не смогла опознать на картинке мороженое. Выяснилось это обстоятельство на очередном уроке с педагогом, фрагмент которого был опубликован в Instagram телеведущей.

Дочка Леры Кудрявцевой пожаловалась, что никогда не ела мороженое

Педагог очень удивилась и поинтересовалась, неужели мама никогда не давала девочке этот лакомство.

"Нет", — категорично и немного с грустью сказала Машенька.

"Мороженое холодное и вкусное", — попыталась объяснить ребёнку значение слова педагог.

У девочки от любопытства и восторга расширились глаза.

Учитель инсценировала звонок по телефону Лере Кудрявцевой, попросив её купить Маше мороженое и дать ей попробовать маленький кусочек этого божественно вкусного десерта.

"Никак не получается ЗОЖ, теперь поехала мама покупать мороженое", — подписала видео Лера.

Фолловеры в очередной раз умились тому, насколько серьёзно и искренне ведёт себя очаровательная девочка.

"Ну мать… прям не мать, а мачеха! Бедная Машуля… ни кусочечка даже не пробовала", — в шутку упрекнули звезду подписчики.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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