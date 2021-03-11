На фан-странице в Instagram Примадонны появилось видео, на котором Максим Галкин рассказывает Ивану Урганту забавную историю из жизни.

Супруг Аллы Пугачёвой поделился эпизодом, который хорошо передаёт эксцентричный характер маститой исполнительницы.

"С Колей Басковым пришла его очередная девушка на тусовку. Она сидела рядом с Аллой. "Алла Борисовна, можно я с Вами сфотографируюсь?" — спросила она. "А вы, собственно, кто?" — поинтересовалась Алла. Мне неудобно стало, потому что Коля знакомил Аллу Борисовну с ней ещё в Юрмале, и я говорю: "Алла, это же та, с которой ты знакомилась в Юрмале". "Ну и что? Мало ли с Басковым ходят? Ты продержись ещё хотя бы два месяца, может быть я с тобою и сфотографируюсь", — парировала Примадонна.