Молодой человек сделал предложение Макеевой, несмотря на то, что женат

Анастасия Макеева рассказала в своём Instagram о радостном событии. Её возлюбленный сделал ей предложение. Роман Мальков попросил руки и сердца актрисы прямо на сцене, забыв о законной супруге и детях, которые остались в Словении.

Актриса призвала интернет-моралистов не лезть в её личную жизнь, отвечая на упрёки в том, что она разрушает брак и оставляет детей без отца.

"СтарХит" сообщает, что в распоряжении журнала оказался документ, подтверждающий, что брак Малькова с супругой Светланой, заключённый ещё в апреле 2004 года, на данный момент не расторгнут.

"24 февраля суд действительно принял решение расторгнуть наш брак, но оно не вступило в силу. Сначала должен быть изготовлен официальный документ о решении суда. С момента его изготовления начинается отсчёт в 30 дней. По истечении этого срока мы и будем официально разведены", — рассказала жена Малькова Светлана "СтарХиту".