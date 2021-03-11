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Молодой человек сделал предложение Макеевой, несмотря на то, что женат

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассказала в своём Instagram о радостном событии. Её возлюбленный сделал ей предложение. Роман Мальков попросил руки и сердца актрисы прямо на сцене, забыв о законной супруге и детях, которые остались в Словении.

Молодой человек сделал предложение Макеевой, несмотря на то, что женат

Актриса призвала интернет-моралистов не лезть в её личную жизнь, отвечая на упрёки в том, что она разрушает брак и оставляет детей без отца.

"СтарХит" сообщает, что в распоряжении журнала оказался документ, подтверждающий, что брак Малькова с супругой Светланой, заключённый ещё в апреле 2004 года, на данный момент не расторгнут.

"24 февраля суд действительно принял решение расторгнуть наш брак, но оно не вступило в силу. Сначала должен быть изготовлен официальный документ о решении суда. С момента его изготовления начинается отсчёт в 30 дней. По истечении этого срока мы и будем официально разведены", — рассказала жена Малькова Светлана "СтарХиту".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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