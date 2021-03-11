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Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На смену "дочернего" проекта "Дома-2" грядёт другое шоу, в котором ведущие будут заседать за барной стойкой.

Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов

О своём уходе из программы ранее заявил Влад Кадони. Оказалось, что это было не увольнение, а вынужденная мера в связи с закрытием шоу.

Руководители канала ТНТ активно ищут новые формы общения со зрителем. Планируется, что программа, которую ведут Ольга Бузова и Ксения Бородина, претерпит существенную модернизацию.

"Сначала планировалось, что "Бородина против Бузовой" будет сниматься минимум до лета, но 12 марта выйдет последний выпуск. Продюсеры потребовали полной смены формата, так как этот поднадоел зрителям. Причем, если бы "пилот" не понравился руководству, Оля и Ксюша просто потеряли бы работу. Название в итоге решили сильно не переделывать, чтобы сохранить узнаваемость бренда — теперь это "ББ шоу", — рассказал источник "СтарХиту".

Продюсеры канала поняли, что аудитории надоели крики и ругань. Теперь создатели канала планируют доносить до зрителей непреходящие ценности.

На канале дорожат Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой.

"Бузова и Бородина настоящие специалисты во всём, что касается "житейских проблем". Причём на многие вещи у них абсолютно противоположные взгляды. Но жизненный опыт позволяет обеим давать объективную оценку по ряду вопросов. Да и красивая светлая студия с новыми декорациями и барной стойкой будет располагать к тёплой дружеской беседе, без излишнего драматизма и наигранности", — рассказали представители канала ТНТ.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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