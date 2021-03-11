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Звёзды шоу-бизнеса активно скупают жильё под Калининградом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёзды российского шоу-бизнеса облюбовали себе курортный городок Светлогорск на Берегу Балтийского моря.

Урвать свой кусочек суши в самой европейской точке страны решили Тина Канделаки, Баста, Александр Васильев.

Как сообщает "Комсомольская правда", Канделаки приобрела элитное жильё в Светлогорске. Свой выбор Тина объяснила тем, что в Европу путь закрыт из-за эпидемии коронавируса, а к берегу Балтийского моря все дороги открыты.

Риэлторы предполагают, что в Калиниградской области следует ожидать роста цен на недвижимость. Цена за один квадратный метр жилплощади близ Калининграда уже выросла до 150 тысяч рублей. Там уже обосновались Евгений Гришковец и Гарик Сукачёв.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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