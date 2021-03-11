Жена Павла Мамаева объяснила, зачем ей нужен адвокат

Супруга Павла Мамаева, которая уличила мужа в любовной связи с жительницей Испании Ирен Гарсия, уверена, что в бракоразводном процессе не обойтись без юридически грамотных представителей.

Женщина объяснила, что подписчики часто интересуются, зачем привлекать к разводу адвокатов.

"Отвечу на частый вопрос, зачем же адвокаты. Затем, что они будут представлять нас в суде, и нам не нужно физически там находиться и привлекать внимание журналистов", — пояснила модель в разделе сторис в Instagram.

Женщина, которая пыталась свести счёты с жизнью, уже оправилась после происшествия и намерена подойти к разводу рационально.