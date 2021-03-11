Народный артист России призвал бороться с Моргенштерном

Дирижёр Сергей Жилин рассказал о ярко выраженной тенденции в российском шоу-бизнесе.

Музыкант отметил, что среди молодых исполнителей можно заметить стремление произносить текст максимально невнятно.

"Чем не понятнее текст в современных песнях, тем лучше", — отметил Сергей Жилин в беседе с НСН.

Дирижёр увидел в этом своеобразный протест подрастающего поколения. Он считает, что молодые люди выбрали такой способ для выражения своих чувств.

Нагляднее всего, по мнению музыканта, эту тенденцию выражает рэпер Моргенштерн, творчество которого он называет не музыкой, а социальным явлением.

"Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее", — объяснил народный артист России.

Жилин сетует на то, что общий уровень музыкального образования в России оставляет желать лучшего.