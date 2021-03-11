Чем страшен диагноз певца Александра Маршала?

Остеопат и невролог объяснил, чем чревата вертебро-базилярная недостаточность.

Поклонники Александра Маршала беспокоятся о здоровье своего кумира. Супруга исполнителя поспешила успокоить публику, уверив, что жизни певца ничего не угрожает.

Тем не менее известие о предынсультном состоянии Александра Витальевича является поводом для тревог.

Музыканту поставили диагноз "вертебро-базилярная недостаточность". Это заболевание, связанное с нарушением функционирования головного мозга, возникает в результате ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.

Остеопат и невролог Александр Евдокимов объяснил, насколько данный диагноз может быть опасен.

"Провоцирующими факторами может выступать гипертоническая болезнь, неврозы, от которых возникает мышечный спазм, а это, в свою очередь, влияет на кровоток головного мозга. Но если с шейным отделом все в порядке, то, как правило, у человека не развивается такого состояния", — рассказал врач Пятому каналу.

Интернет-пользователи вспомнили историю другого исполнителя, Николая Носкова, которого поразил инсульт.

Евдокимов отметил, что при проблемах, которые диагностировали у Маршала, риск возникновения инсульта существенно повышается.

"Если вернуться к жизни с ненормированным трудом, то впоследствии могут повториться так называемые кризы — скачки давления, а это на фоне вертебро-базилярной недостаточности может повысить риски инсульта", — объяснил эксперт.

При этом невролог отметил, что нарушение, выявленное у музыканта, легко поддается лечению, поэтому при грамотном подходе рисков можно избежать.