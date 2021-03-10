Завершена экспертиза стоимости имущества Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы продолжит сегодня раздел имущества, нажитого юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

Опись всех принадлежащих паре предметов занимает около тысячи листов, оценка этого имущества длилась два года. Сейчас, по данным адвоката Сергея Жорина, экспертиза завершена, исковые требования будут уточнены, передает РИА "Новости".

Ранее Сергей Жорин сообщал, что Петросян требует раздела имущества по принципу 50 на 50, а Степаненко "вероятно, хочет несколько больше". Экспертиза "совместно нажитого" при этом потребовала "не один миллион рублей".

Во время очередного судебного заседания юморист из всего имущества отдельно выделил свою коллекцию предметов искусства.

Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. 74-летний артист женился в пятый раз на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой.