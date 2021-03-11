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Вдове Абдулова с трудом удалось получить наследство супруга

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юлия Мешина, вдова Александра Абдулова, после смерти мужа столкнулась с проблемой. На наследство артиста претендовал брат актёра Роберт. На помощь женщине пришли друзья артиста, которые помогли ей откупиться от имущественных притязаний другого наследника.

Об этом "Комсомольской правде" рассказал друг семьи Абдулова.

Чтобы не продавать квартиру, которая принадлежала покойному супругу, Юлии пришлось выплатить Роберту 800 тысяч долларов.

После таких отступных она оставила за собой элитную квартиру в Москве, а также дом во Внукове.

Собрать огромную сумму денег удалось с помощью многочисленных друзей артиста.

"У друзей Абдулова был бизнес, в нем имелись доли Александра Гавриловича", — рассказал источник "КП".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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