Колокольников уверен, что в России царствует полная свобода слова

Юрий Колокольников с пренебрежением отозвался о заявлениях своих коллег по кинематографу, которые сетуют на то, что в России из-за политических взглядов актёру могут помешать строить карьеру в кино. Звезда фильма "Довод" не понимает, на что жалуются Александра Бортич и Павел Деревянко.

Он убеждён, что никакие политические взгляды не могут повлиять на успех талантливого артиста.

"Выступления Павла Деревянко и Саши Бортич? Полный бред! Камон, ребят. Я всегда могу говорить всё, что хочу в России. Это так. Никаких проблем с работой не будет, если я займу не ту позицию. Говорить можно, что хочешь", — объяснил Юрий Колокольников в интервью с Ксенией Собчак.

Актёр всегда чувствовал себя свободным и даже отказался вступать в пионерскую организацию в детстве.

Он считает, что никто не притеснял Александру Бортич, а подобные слухи воспринимает как бред.