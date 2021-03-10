В столице на 96 году жизни умерла прославленная певица и композитор Людмила Лядова.
О кончине Людмилы Алексеевны РИА "Новости" рассказала бывший концертный директор артистки Галина Горбенко.
Артистка поступила к московскую больницу №52 в конце февраля с подтверждённым COVID-19. В скором времени её перевели в отделение реанимации. Пожилая женщина проиграла в схватке с коварным вирусом.
Время и дату прощания с артисткой сообщат позже.
Людмила Алексеевна является автором более 800 песен, среди которых "Старый марш", "Барабан", "Ай-люли", "Чудо-песенка", "Когда-нибудь", "Телефонный звонок", "Женщина" и др.
Её талантливые композиции исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.
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