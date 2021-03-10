Скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова

В столице на 96 году жизни умерла прославленная певица и композитор Людмила Лядова.

О кончине Людмилы Алексеевны РИА "Новости" рассказала бывший концертный директор артистки Галина Горбенко.

Артистка поступила к московскую больницу №52 в конце февраля с подтверждённым COVID-19. В скором времени её перевели в отделение реанимации. Пожилая женщина проиграла в схватке с коварным вирусом.

Время и дату прощания с артисткой сообщат позже.

Людмила Алексеевна является автором более 800 песен, среди которых "Старый марш", "Барабан", "Ай-люли", "Чудо-песенка", "Когда-нибудь", "Телефонный звонок", "Женщина" и др.

Её талантливые композиции исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.