Темпераментная женщина поздравила представительниц прекрасного пола с 8 марта, продемонстрировав доказательство того, что она находится в положении.
Подобный жест интернет-пользователи восприняли как желание позлить супругу футболиста Павла Мамаева Алану.
Подписчики 28-летней Ирен Гарсия Морено предположили, что это очередной вызов, который она адресовала своей сопернице.
Ранее межу Ирен и Аланой произошёл конфликт. Жена футболиста обрушилась на женщину, которая, по её мнению, является любовницей её супруга.
Жительница Испании, в свою очередь, пригрозила обманутой жене судом за оскорбления, которые она ей нанесла.
Алана Мамаева ранее пыталась свести счёты с жизнью, проглотив большую дозу снотворного. К счастью, женщину вовремя откачали медики.
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