Любовница Мамаева показала положительный тест на беременность

Темпераментная женщина поздравила представительниц прекрасного пола с 8 марта, продемонстрировав доказательство того, что она находится в положении.

Подобный жест интернет-пользователи восприняли как желание позлить супругу футболиста Павла Мамаева Алану.

Подписчики 28-летней Ирен Гарсия Морено предположили, что это очередной вызов, который она адресовала своей сопернице.

Ранее межу Ирен и Аланой произошёл конфликт. Жена футболиста обрушилась на женщину, которая, по её мнению, является любовницей её супруга.

Жительница Испании, в свою очередь, пригрозила обманутой жене судом за оскорбления, которые она ей нанесла.

Алана Мамаева ранее пыталась свести счёты с жизнью, проглотив большую дозу снотворного. К счастью, женщину вовремя откачали медики.