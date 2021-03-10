Юмористка Светлана Рожкова прежила непростой период. Артистка, ставшая известной благодаря телевизионной передаче "Аншлаг", проявила твёрдость духа.
Несколько лет назад медики диагностировали у Светланы Рожковой цирроз печени.
Артистка не впала в отчаяние, а начала отчаянно бороться за жизнь. В данный момент наступила стадия ремиссии.
"В плане болезни всё стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела "ковидом". Коронавирус не положительно сказался на моем самочувствии, но я в строю и начинаю гастролировать с 8 марта", — рассказала юмористка в интервью "СтарХиту".
Светлана уверена, что "сцена лечит", поэтому очень рада возобновлению концертной деятельности.
"К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно. "Ковид" прошёл в лёгкой форме, в больнице не лежала", — объяснила юмористка.
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