Малышева объяснила, почему её сыновья живут в США

Ведущая шоу "Жить здорово" рассказала о новом поколении людей-космополитов.

Елена Малышева объяснила, почему её дети выбрали для проживания Соединённые Штаты.

Теледоктор рассказала, что её старший сын получает в США медицинское образование. Он учится по направлению кардиология и электрофизиология. Опыт молодой человек получает в американском госпитале.

Младший наследник Елены Васильевны руководит компанией и развивает интернет-бизнес.

Что касается отъезда отпрысков за границу, Малышева уверена, что современное поколение по-другому смотрит на вещи. Молодёжь, по её словам, перестала разделять планету Земля на страны.

"Они в прямом смысле люди мира. В молодёжной среде это очень развито", — объяснила телеведущая порталу Teleprogramma. pro.