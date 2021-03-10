Ведущая шоу "Жить здорово" рассказала о новом поколении людей-космополитов.
Елена Малышева объяснила, почему её дети выбрали для проживания Соединённые Штаты.
Теледоктор рассказала, что её старший сын получает в США медицинское образование. Он учится по направлению кардиология и электрофизиология. Опыт молодой человек получает в американском госпитале.
Младший наследник Елены Васильевны руководит компанией и развивает интернет-бизнес.
Что касается отъезда отпрысков за границу, Малышева уверена, что современное поколение по-другому смотрит на вещи. Молодёжь, по её словам, перестала разделять планету Земля на страны.
"Они в прямом смысле люди мира. В молодёжной среде это очень развито", — объяснила телеведущая порталу Teleprogramma. pro.
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