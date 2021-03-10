От Стаса Садальского не ускользнули подозрительные детали шоу. Артист уверен, что проект построен на обмане зрителей. В качестве доказательства он показал снимки пузатого и стройного Ананаса.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил детали передачи для непосвящённых.
"Шоу "Маска" рассчитано на идиотов. Рассказываю, кто не смотрел… Группка из 5 человек прикладывает театральные бинокли ко лбу, в общем развлекается, зрители есть, но это это антураж", — написал Станислав Юрьевич в Instagram. — Все несут околесицу, обсуждения ни о чём. Бредовые догадки о том, кто выступает под маской. К чему? — задался риторическим вопросом актёр.
Артист пренебрежительно отметил, что передача построена по шаблону американского плоского юмора.
Мастер разоблачений предъявил весомые доказательства своей правоты.
"Для наивных поклонников этого бездарного шоу — сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений! Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был, а не … в общем, противно, обычное телевизионное враньё. А вам нравится, когда вас дурят?" — написал Садальский.
Подписчики поддержали точку зрения актёра.
"Жюри открывают удивленно рты, пучат глаза, подносят бинокли к глазам, жёны не узнают мужей (Тодоренко, Валерия). В общем, беснуются. Очень много Валерии на каналах. Мне шоу не нравится", — написали критично настроенные фолловеры.
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