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Азиза в образе грустного пингвина покинула шоу "Маска"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мечты Азизы дойти до финала разрушил Филипп Киркоров, который потребовал от участницы проекта разоблачиться. Певица в расстроенных чувствах покинула проект, нарушив правила шоу.

Азиза в образе грустного пингвина покинула шоу "Маска"

Король российской эстрады был уверен, что за маской пингвина скрывалась Анита Цой.

У Азизы были большие шансы стать победителем проекта. Загадочный пингвин не давал покоя членам жюри. Забавный персонаж попал в финальную номинацию вместе с Бананом и Розовой Пантерой.

Банана спасли поклонники шоу, а жюри воспользовалась своим правом снять маску с Пини.

Под личиной пингвина оказалась заплаканная Азиза.

"Моя мечта была дойти до конца проекта. Это мое дитяко, это так и останется здесь, со мной", — сказала артистка, намекая на яйцо, которое носила с собой. "Всем спасибо большое", — добавила певица и ушла со сцены, отказавшись исполнять финальную песню.

Киркоров осознал свою ошибку, но было поздно.

"Я себе не прощу этого никогда. Невозможно поверить. Ну как так? Хоть кто-нибудь бы намекнул! Я представляю, что она могла бы делать дальше в этом проекте. Она же уникальная, она всё может!" — корил себя Филипп Бедросович.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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