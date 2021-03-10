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Сын Сергея Бодрова выпустил дебютный музыкальный альбом

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Сын звезды фильмов "Брат" и "Брат-2" 18-летний Александр презентовал своё творческое детище. Молодой человек творит в жанре рэп под псевдонимом sanCheezeS.

Сборник его музыкального коллектива sanCheezeS называется "Реп мастерская". В мини-альбоме всего пять треков с интересными названиями: "Злой и грубый", "Сборище", "Суровая rоссия", "Во второй половине дня" и "Реп мастерская".

Александр не помнит знаменитого отца, так как появился на свет в 2002 году — всего за месяц до трагической гибели родителя.

Музыкой юноша увлекается с детства.

Официально Сергей Бодров-младший числится погибшим без вести. Некоторые поклонники актёра строят фантастические предположения, надеясь, что ещё увидят своего кумира.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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