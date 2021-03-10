Анна Катюк показала женский способ парковаться до первого касания ноги

Анна Канюк периодически забавляет своих подписчиков в Instagram, публикуя ролики, в которых показывает преимущества отличной растяжки.

Ранее она показывала, как ловко закрывает багажник машины ногой.

На это раз Анна доказала, что длинные ноги помогают правильно припарковаться.

На видео девушка, сидя на водительском сидении, изящным движением вытягивает ногу и упирается ей в стену.

Как только гимнастка понимает, что препятствие близко, она останавливает авто. Помогают ей нащупать барьер босоножки на высоких каблуках.

"Сломались парковочные датчики? У меня есть собственные", — пошутила мастер спорта России по художественной гимнастике.