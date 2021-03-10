Актёр, который находится колонии Белгородской области, может получить престижную кинематографическую премию в категории "Лучшая роль второго плана".
Церемония вручения награды Российской академии кинематографических искусств назначена на 25 апреля.
На мероприятии будут отмечены фильмы, вышедшие на экраны в 2019 и 2020 годах.
Михаила Ефремова отметили за роль в фильме "Француз" 2019 года.
Его имя значится в перечне претендентов. конкурировать с Михаилом Олеговичем будут Евгений Цыганов (фильм "Одесса") и Александр Балуев (фильм "Француз").
В 2020 году из-за эпидемии коронавируса церемонию вручения наград перенесли. В этом году препятствий для проведения торжества нет, поэтому деятелей кино будут чествовать в столичном концертном зале "Вегас-Сити-холл".
Михаил Ефремов не появится на светских кинематографических тусовках предположительно еще около семи лет.
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