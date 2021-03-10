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Отбывающего срок Ефремова номинировали на кинопремию "Ника"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр, который находится колонии Белгородской области, может получить престижную кинематографическую премию в категории "Лучшая роль второго плана".

Отбывающего срок Ефремова номинировали на кинопремию "Ника"

Церемония вручения награды Российской академии кинематографических искусств назначена на 25 апреля.

На мероприятии будут отмечены фильмы, вышедшие на экраны в 2019 и 2020 годах.

Михаила Ефремова отметили за роль в фильме "Француз" 2019 года.

Его имя значится в перечне претендентов. конкурировать с Михаилом Олеговичем будут Евгений Цыганов (фильм "Одесса") и Александр Балуев (фильм "Француз").

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса церемонию вручения наград перенесли. В этом году препятствий для проведения торжества нет, поэтому деятелей кино будут чествовать в столичном концертном зале "Вегас-Сити-холл".

Михаил Ефремов не появится на светских кинематографических тусовках предположительно еще около семи лет.

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Автор: Елена Былкина
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