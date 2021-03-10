Отбывающего срок Ефремова номинировали на кинопремию "Ника"

Актёр, который находится колонии Белгородской области, может получить престижную кинематографическую премию в категории "Лучшая роль второго плана".

Церемония вручения награды Российской академии кинематографических искусств назначена на 25 апреля.

На мероприятии будут отмечены фильмы, вышедшие на экраны в 2019 и 2020 годах.

Михаила Ефремова отметили за роль в фильме "Француз" 2019 года.

Его имя значится в перечне претендентов. конкурировать с Михаилом Олеговичем будут Евгений Цыганов (фильм "Одесса") и Александр Балуев (фильм "Француз").

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса церемонию вручения наград перенесли. В этом году препятствий для проведения торжества нет, поэтому деятелей кино будут чествовать в столичном концертном зале "Вегас-Сити-холл".

Михаил Ефремов не появится на светских кинематографических тусовках предположительно еще около семи лет.