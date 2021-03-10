Пианистка объяснила, что без памяти влюбилась в Армена Борисовича, когда ей было 16 лет.
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что впервые увидела Джигарханяна на сцене.
Позже ей удалось привлечь внимание народного артиста СССР. Знакомство закончилось длительным романом.
"Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли", — рассказала Цымбалюк-Романовская в интервью Дмитрию Гордону.
Когда здоровье начало подводить артиста, Виталина объяснила ему, что секс для неё не главное. Единственное, что её волновало, это невозможность зачать детей.
"Когда он заговорил о детях, было уже действительно поздно. Ему на тот момент было 76 лет. Сейчас я хочу ребенка, и еще могу стать матерью", — объяснила пианистка.
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