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Цымбалюк-Романовская призналась, что Джигарханян был первым её мужчиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пианистка объяснила, что без памяти влюбилась в Армена Борисовича, когда ей было 16 лет.

Цымбалюк-Романовская призналась, что Джигарханян был первым её мужчиной

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что впервые увидела Джигарханяна на сцене.

Позже ей удалось привлечь внимание народного артиста СССР. Знакомство закончилось длительным романом.

"Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли", — рассказала Цымбалюк-Романовская в интервью Дмитрию Гордону.

Когда здоровье начало подводить артиста, Виталина объяснила ему, что секс для неё не главное. Единственное, что её волновало, это невозможность зачать детей.

"Когда он заговорил о детях, было уже действительно поздно. Ему на тот момент было 76 лет. Сейчас я хочу ребенка, и еще могу стать матерью", — объяснила пианистка.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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