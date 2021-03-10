Озвучены требования к участникам модернизированного "Дома-2"

Реалити-шоу возвращается на ТНТ, однако теперь в шоу набирают людей с определёнными качествами.

Идейный вдохновитель "Дома-2" Валерий Комиссаров ранее упрекнул новых продюсеров телестройки в том, что они сделали ставку не на те вещи.

Он привёл в пример "золотой" состав шоу, представители которого до сих пор занимают заметное место в медиапространстве.

Создатели шоу решили переориентировать программу, делая акцент на талантливой творческой молодёжи.

Теперь критерием отбора станут вокальные и другие таланты будущих звёзд реалити-шоу.

В данный момент ведётся кастинг на проект. Предпочтение отдаётся молодым людям от 18 до 25 лет, которые смогут удивить отборочную комиссию своими талантами.

На шоу ждут творческих людей, близнецов, блогеров, которые имеют свой ярко выраженный взгляд на мир.

В обновлённом "Доме-2" будут рады видеть девушек с естественной красотой.

В шоу по-прежнему будут строить любовь, однако теперь досуг обитателей телестройки разнообразят творческими занятиями.