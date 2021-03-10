Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин дал поручение проверить зарплаты бюджетников
В Кемерове ребёнок провалился в канализационный люк рядом со школой
От греха подальше: помощники Байдена не дали ему общаться с прессой
Командные гонки на чемпионате России по биатлону отменены
В пещерах Германии найдены останки первых одомашненных волков
В Республике Алтай задержан глава местного минздрава. Опять взятка
MoneyGram перестала переводить деньги за границу
В Австрии новый случай серьёзного осложнения после прививки AstraZeneca
ЦСКА, "Ак Барс" и "Локо" вышли во второй раунд плей-офф КХЛ

Бузова назвала любовницу Давы "женщиной лёгкого поведения"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-ведущая "Дома-2" считает, что Манукяна и его партнёршу по танцам связывает нечто больше, чем любовь к хореографии.

Бузова назвала любовницу Давы "женщиной лёгкого поведения"

Ольга Бузова, которая рассталась с возлюбленным, обвинив его в изменах и рукоприкладстве, мониторит аккаунты девушек, которые окружают её бывшего бойфренда.

Что-то снова заставило Ольгу делать смелые заявления.

Поющая ведущая опубликовала в сторис Instagram скриншот аккаунта партнёрши Давида Манукяна по шоу "Танцы со звёздами" Дарьи Палей:

"Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", — подписала Ольга скриншот, но
скоро удалила сторис.

Интернет-пользователи не спешат сочувствовать Бузовой, подозревая, что такое заявление она сделала на эмоциях.

Фолловеры предположили, что так на Ольгу действуют праздничные дни. В прошлый раз она произнесла обвинительные речи после своего дня рождения.

Теперь Ольга не сдержала эмоций после празднования Международного женского дня.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Диетолог рассказала о вреде масленичных блинов со сметаной
Путин дал поручение проверить зарплаты бюджетников
В Кемерове ребёнок провалился в канализационный люк рядом со школой
Бузова назвала любовницу Давы "женщиной лёгкого поведения"
От греха подальше: помощники Байдена не дали ему общаться с прессой
Командные гонки на чемпионате России по биатлону отменены
В пещерах Германии найдены останки первых одомашненных волков
В Республике Алтай задержан глава местного минздрава. Опять взятка
MoneyGram перестала переводить деньги за границу
Александр Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Кристина Важенина Сжечь весь хлам на Масленицу Кристина Важенина Любовь Степушова Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский "Боевая многоножка" Вячеслав Шпаковский
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Мир. Новости мира
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
В сознании европейцев формируется образ России-изгоя
Мир. Новости мира
В сознании европейцев формируется образ России-изгоя
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников