Экс-ведущая "Дома-2" считает, что Манукяна и его партнёршу по танцам связывает нечто больше, чем любовь к хореографии.
Ольга Бузова, которая рассталась с возлюбленным, обвинив его в изменах и рукоприкладстве, мониторит аккаунты девушек, которые окружают её бывшего бойфренда.
Что-то снова заставило Ольгу делать смелые заявления.
Поющая ведущая опубликовала в сторис Instagram скриншот аккаунта партнёрши Давида Манукяна по шоу "Танцы со звёздами" Дарьи Палей:
"Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", — подписала Ольга скриншот, но
скоро удалила сторис.
Интернет-пользователи не спешат сочувствовать Бузовой, подозревая, что такое заявление она сделала на эмоциях.
Фолловеры предположили, что так на Ольгу действуют праздничные дни. В прошлый раз она произнесла обвинительные речи после своего дня рождения.
Теперь Ольга не сдержала эмоций после празднования Международного женского дня.
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