Бузова назвала любовницу Давы "женщиной лёгкого поведения"

Экс-ведущая "Дома-2" считает, что Манукяна и его партнёршу по танцам связывает нечто больше, чем любовь к хореографии.

Ольга Бузова, которая рассталась с возлюбленным, обвинив его в изменах и рукоприкладстве, мониторит аккаунты девушек, которые окружают её бывшего бойфренда.

Что-то снова заставило Ольгу делать смелые заявления.

Поющая ведущая опубликовала в сторис Instagram скриншот аккаунта партнёрши Давида Манукяна по шоу "Танцы со звёздами" Дарьи Палей:

"Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", — подписала Ольга скриншот, но

скоро удалила сторис.

Интернет-пользователи не спешат сочувствовать Бузовой, подозревая, что такое заявление она сделала на эмоциях.

Фолловеры предположили, что так на Ольгу действуют праздничные дни. В прошлый раз она произнесла обвинительные речи после своего дня рождения.

Теперь Ольга не сдержала эмоций после празднования Международного женского дня.