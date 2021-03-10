Александр Ширвиндт рассказал о последних словах Андрея Миронова

Андрей Миронов скончался в 1987 году в Риге. Свидетелем трагедии был близкий друг выдающегося артиста Александр Ширвиндт.

Александр Анатольевич вспомнил, как Миронов не смог доиграть последнюю сцену в спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

"Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро» — я всё помню, как вчера. Физически ощущения помню и его последние слова: "Шура, голова", — цитирует слова Ширвиндта "Московский комсомолец".

Он обратил внимание на то, что в тот страшный период Миронов "мистически" собрал в Риге самых близких — дочь, мать и друзей.

"И второй мистицизм: когда всё случилось, и мы повезли его после спектакля в больницу, в это время именно в Риге шёл международный симпозиум нейрохирургов, весь цвет мировой нейрохирургии собрался", — отметил актёр.

Ширвиндт настоял на том, чтобы выдающиеся медики, включая академика Эдуарда Канделя, осмотрели Миронова.

"Его не оперировали, потому что, когда они увидели, что с ним случилось, пришли к выводу: после операции (предположим, что она прошла удачно и он выжил), то стопроцентно он не вернулся бы к нормальной жизни", — подчеркнул он.

Александр Анатольевич объяснил, что в голове знаменитого актёра будто бы разорвалась бомба. Миронов скончался из-за обострения сосудистого заболевания под названием "аневризма".