Исполнительница после долгого молчания презентовала новый музыкальный альбом.
Владимир Познер оценил новое творческое детище певицы Земфиры.
Журналист отметил, что у певицы есть солидная аудитория. Тем не менее её творчество, по мнению ведущего, найдёт отклик только среди её поклонников.
"Это довольно большая аудитория, но не безграничная", — отметил журналист в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".
Композиции Земфиры, по мнению Познера, "обращены к определенной публике", в то время как произведения Владимира Высоцкого обладают универсальной ценностью.
"Если сравнить ее с Высоцким, то Высоцкий был обращен ко всем, вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает, но он обращен ко всем", — объяснил свою позицию Владимир Владимирович.
То же самое телеведущий сказал о Михаиле Жванецком.
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