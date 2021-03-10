Познер сравнил талант Земфиры с дарованием Высоцкого

Исполнительница после долгого молчания презентовала новый музыкальный альбом.

Владимир Познер оценил новое творческое детище певицы Земфиры.

Журналист отметил, что у певицы есть солидная аудитория. Тем не менее её творчество, по мнению ведущего, найдёт отклик только среди её поклонников.

"Это довольно большая аудитория, но не безграничная", — отметил журналист в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Композиции Земфиры, по мнению Познера, "обращены к определенной публике", в то время как произведения Владимира Высоцкого обладают универсальной ценностью.

"Если сравнить ее с Высоцким, то Высоцкий был обращен ко всем, вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения, это очень редко бывает, но он обращен ко всем", — объяснил свою позицию Владимир Владимирович.

То же самое телеведущий сказал о Михаиле Жванецком.