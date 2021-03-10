Эксперт оценил травмы, полученные Легкоступовой перед смертью

Профессор НИИ скорой помощи Склифосовского Игорь Шарипов не исключает, что Легкоступову могли изнасиловать перед смертью.

Эксперт изучил повреждения на теле певицы и пришёл к выводу, что исполнительница могла стать жертвой физического насилия.

Официальная версия происшествия гласит, что исполнительница хита "Ягода малина" ударилась головой, поскользнувшись в ванной.

Результаты судебно-медицинской экспертизы рисуют более пугающую картину.

"У Валентины Легкоступовой поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть всё левое полушарие. Эта сила тяжести удара равнозначна размаху кирпичом или падению с высоты, или удару о стенку", — рассказал врач в эфире телепрограммы "Пусть говорят".

Эксперт отметил, что обнаружил на теле Легкоступовой синяки и кровоподтеки, которые характерны для женщин, ставших жертвами изнасилования.

"Да, это не исключено. Но это называется "сосудистые звездочки". Они наружу не проистекают. А здесь у нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Да, я не исключаю сексуальное насилие", — цитирует слова эксперта "Комсомольская правда".

Дети Легкоступовой винят в смерти матери её супруга Юрия Фирсова.