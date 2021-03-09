После того, как многие раскритиковали новый брак Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой, своим мнением поделилась и их коллега Светлана Рожкова.

«С Евгением Вагановичем у нас не изменились отношения, мы с ним все раскланиваемся, как и прежде, беседуем. К его супруге Татьяне отношусь очень доброжелательно. Ему же жить, ему и выбирать! Год назад у них родился сын. Чудесный мальчик! Евгений Ваганович его сильно любит. Я к этой ситуации не отношусь как-то недоброжелательно, ну а как иначе?» — скащзала юмористка.