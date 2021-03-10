Леонид Агутин рассказал о конфликте с Градским на шоу "Голос"

Причиной ссоры стало расхождение в профессиональных вопросах.

Непонимание между музыкантами возникло в процессе судейства на программе "Голос".

Конкурсантка исполнила песню Уитни Хьюстон. Огрехи исполнения подметили Леонид Агутин и Дима Билан.

Они сошлись во мнении, что у начинающей исполнительницы не хватило дыхания, чтобы приблизиться к вокальному совершенству американской звезды.

Заступился за певицу Александр Градский, который объяснил строгим членам жюри, что вместо критики они должны сами попробовать спеть эту песню. Это, по мнению Градского, выявит то, какие они на самом деле певцы.

Во время передачи ни Агутин, ни Билан не рискнули спорить с Градским, однако Агутина задело высказывание коллеги

После данного инцидента Агутин не разговаривал с Градским почти неделю. Об этом певец рассказал в эфире YouTube-шоу с Галиной Юзефович.

Александр Борисович первым пошёл на примирение. Коллеги сошлись на том, что перепеть Уитни Хьюстон не удавалось ни Полу Маккартни, ни Эрику Клэптону.

Конфликт был на этом исчерпан.