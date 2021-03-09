После скандального ухода певицы Азизы из шоу "Маска", продюсеры передачи решили дать ей ещё один шанс.

"Азиза будет принимать участие в финальным съёмках проекта. Они состоятся через несколько недель. Поэтому всем, кто переживает из-за ухода Азизы, советую не расстраиваться. В "Маске" вы её ещё увидите. И это справедливо! Более того, ее Пингвин может одержать победу, если зрители отдадут свои голоса за него," — пояснила Аника Керимова, близкая подруга певицы.