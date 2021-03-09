Комментируя уход Алексея Ягудина к Татьяне Тарасовой, Алексей Мишин заверил, что совсем не обижается за это на бывшего подопечного, более того, считает, что это решение было к лучшему. Об этом он рассказал в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

"Тренер ни в коем случае не должен говорить: "Вася, Федя, останься у меня! Не уходи!". Это то же самое, что возвращать женщину, которая решила тебя бросить. Так и я не стал уговаривать Ягудина. Алексею и так было очень трудно. Не держу на него обиды. Решил так решил — я занял гордую позицию. Факту перехода Леши от меня к Тане Тарасовой было уделено очень много внимания, но я хотел бы взглянуть на это событие с очень неожиданной стороны. Всё получилось очень хорошо и удачно, ведь Таня получила последнего звёздного ученика. Леша стал вишенкой на громадном торте её заслуженных тренерских достижений", — объяснил Алексей Николаевич.