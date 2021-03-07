Эвелине Бледанс пришлось взять квартиру в ипотеку

До недавнего времени у Эвелины Бледанс не было собственного жилья в России и она жила только на съемных квартирах.

Однако артистка задумалась о том, что оставит своим детям и решила приобрести собственную квартиру в Москве. На элитное жилье в центре столицы у Бледанс не было денег и она решила взять квартиру за 17 миллионов рублей в ипотеку. Эта идея артистке очень не нравилась, но другого выбора у неё не было.

"Мне на самом деле очень стыдно, что я взяла ипотеку. Я такой человек, что не могу быть должна кому-то. А когда ты должна большую сумму, и это несет еще проблемы, если ты не заплатишь вовремя, это еще сложнее", — объяснила Бледанс.